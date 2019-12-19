شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يرد على اتهامات تقليد أفيش مسلسل تحت الأرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المخرج بيتر ميمى، على الاتهامات الموجهة لتقليد بوستر مسلسل تحت الأرض للفيلم الأجنبى جون ويك، والذى تداولت صورته على السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة. وقال المخرج بيتر ميمى: "مسلسل تحت الأرض.. أولا دى صورة فوتوشوب وثانيا المسلسل ده إنتاج 2013 وچون ويك أول جزء 2014 وثالثا المسلسل إخراج أستاذ حاتم على اللى أخرج مسلسل الملك فاروق اللى غير شكل الدراما العربية.. إيه يا رجالة الفضا اللى أنتوا فيه ده؟!".

بوست بيتر ميمى يذكر أن مسلسل تحت الأرض بطولة كل من أمير كرارة و أمل بوشوشة و سونجول أودن وإنجى المقدم، ودينا الشربينى، ورشا مهدى، أحمد صلاح حسنى، ياسر المصرى، يحيى أحمد، ضياء عبد الخالق، وسيد رجب، محمود الجندى، طارق النهرى، والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج حاتم على.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيتر ميمى يرد على اتهامات تقليد أفيش مسلسل تحت الأرض.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.