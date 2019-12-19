شكرا لقرائتكم خبر عن لتشويق الجمهور.. ديزنى تطرح دقيقتين و26 ثانية لـ فيلم الأنيمشن الجديد Onward والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة ديزنى للترويج لـ فيلمها الأنيمشن الجديد Onward، بمختلف الطرق، حيث طرحت على مدار الفترة الماضية عدة أفيشات دعائية، ولكن هذه المرة قامت بـ نشر فيديو ترويجى رسمي جديد، ومن المقرر أن يصل فيلم الأنيمشن Onward الجديد، دور العرض حول العالم يوم 6 مارس من العام المقبل 2020.

ويدور فيلم الأنيمشن Onward حول شقيقين قزمان في سن المراهقة، إيان وبارلي لايت فوت، واللذين يقعان في عالم خيالي في الضواحي، حيث يقومان برحلة لاكتشاف ما إذا كان لا يزال هناك القليل من السحر لقضاء يومهم الأخير، مع والدهما الذي توفي عندما كانا صغارا.

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فيلم Onward من بطولة أصوات توم هولاند، كريس برات، جون راتزينبرجر، جوليا لويس دريفوس، اوكتافيا سبنسر.

كما كشف تقرير جديد عن أن شركة ديزني، تعمل على طرح نسخة جديد من فيلم الأنيمشن Beauty And The Beast، ولكن هذه المرة سيدور العمل على شخصية "جاستون"، الذى لعبه الممثل الإنجليزي لوك إيفانز، في النسخة التي طرحت خلال عام 2017.

ولم تكشف الشركة عن الممثل الذى سيلعب الدور بعد، وكانت تسعى شركة ديزني، لتقديم سلسلة مختلفة من الأفلام على طريقة الـ live Action ، على مدار السنوات الماضية، ولكن هذه المرة مختلفة حيث تسعى الشركة لـ تطوير قصة العمل نفسها.

كما كشف التقرير الذى نشر على موقع "thedigitalweekly"، عن أن هنالك فيلم آخر مقتبس من قصة Beauty And The Beast،ولكن هذه المرة سيركز على الوحش، بعد بداية تعرفه بـ Belle.