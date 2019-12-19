احتفالا بالكريسماس.. ماجي بو غصن بالفستان الأحمر فى جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" جلسة تصوير جديدة. وظهرت ماجي خلال الجلسة بفستان أحمر، احتفالا بالكريسماس. ونالت إطلالة ماجي إعجاب متابعيها. وكان آخر أعمال الفنانة ماجي بو غصن مسلسل "بروفا"، المسلسل بطولة أحمد فهمي، ماجي بو غصن، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، تأليف يم مشهدي، إخراج رشا شربتجي

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