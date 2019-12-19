محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
تعاقدت الفنانة نبيلة عبيد و الفنانة نادية الجندي مع المنتج صادق الصباح على بطولة مسلسل "نساء من ذهب" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
ووفقا لموقع ""ET بالعربي" فشركة الصباح تعمل على المشروع منذ عام وأن فريق الكتابة انتهى من كتابة 20 حلقة تمهيدا لبدء التصوير يناير المقبل بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية.
ويشارك في بطولة المسلسل بجانب نبيلة ونادية، كل من هالة فاخر وسهر الصايغ، كما تجرى مفاوضات مع الفنانة سميحة أيوب للمشاركة في العمل.
والمسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعون في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.
كانت هذه تفاصيل خبر "نساء من ذهب".. تفاصيل جديدة عن مسلسل نادية الجندي ونبيلة عبيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.