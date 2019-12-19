"نساء من ذهب".. تفاصيل جديدة عن مسلسل نادية الجندي ونبيلة عبيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تعاقدت الفنانة نبيلة عبيد و الفنانة نادية الجندي مع المنتج صادق الصباح على بطولة مسلسل "نساء من ذهب" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ووفقا لموقع ""ET بالعربي" فشركة الصباح تعمل على المشروع منذ عام وأن فريق الكتابة انتهى من كتابة 20 حلقة تمهيدا لبدء التصوير يناير المقبل بين لبنان وعدد من الدول الأوروبية.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب نبيلة ونادية، كل من هالة فاخر وسهر الصايغ، كما تجرى مفاوضات مع الفنانة سميحة أيوب للمشاركة في العمل.

والمسلسل تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعون في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى.