محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي: نشرت الفنانة ندى بسيوني، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ردت بها على متابع طلب منها تدريب الزمالك. وكتبت ندا: "لن أدرب في مصر غير الأهلي ". وكانت ندى قد كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تحليلا لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، وكتبت ندا: "ملخص الكلاسيكو من وجهة نظري.. فريق برشلونة بيفتقد وسط ملعب مخليه فاقد التحكم والسيطرة على رتم المباراة مجرد بيروح بهجمات خطيرة من فترة للتانية، أما الريال فالعكس عنده وسط ملعب قوي جدًا بس عنده هجوم "الله يكون في عون جمهور الريال "مضيعله اللمسة الاخيرة ".

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كانت هذه تفاصيل خبر طلب منها تدريب الزمالك.. هكذا ردت ندى بسيوني على متابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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