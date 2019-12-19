أحمد رزق طبيب تخدير في مسلسل "بخط الإيد" تعرف على التفاصيل

يواصل الفنان أحمد رزق تصوير مشاهدة في مسلسل "بخط الإيد" الذي ينتمي لنوعيه الأعمال ذات 45 حلقه في حالة من النشاط المكثف وذلك لفريق العمل بالكامل للإنتهاء من التصوير قريباً لحين عرضه علي أحد القنوات الفضائية في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

أكد رزق بأنه يقدم شخصيه تدعي يوسف وهو يعمل طبيب تخدير ويتميز في مهنته بدرجه يشهد بها الجميع وأغلبية مشاهده مع معظم نجوم العمل بالكامل .

أضاف رزق بأن تظهر الفنانة يسرا اللوزي كضيفه شرف في العمل ولكن تدور معظم مشاهدها معه فقط.

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أشار رزق بإن تدور أحداث مسلسل "بخط الإيد" في إطار كوميدي وإجتماعي وبالتحديد وبالأخص علاقة الرجل بالمرأة عندما تدور في إطار سلبي فيؤدي ذلك الي تركهم والإبتعاد عن بعض ويندمون بعد ذلك وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

جدير بالذكر بأن مسلسل "بخط الأيد" يتضمن نخبه وكوكبه من النجوم إلا وهم الفنان أحمد رزق, إيمان العاصى , سوسن بدر, ميرنا نور الدين , يسرا اللوزي , خالد كمال, صفاء جلال,محمد محمود, محمد حاتم وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هاله الزغندي وإخراج شيرين عادل .

علي الجانب الأخر ينتظر الفنان أحمد رزق عرض فيلم "لص بغداد" والذي يحل ضيف شرف في العمل والمقرر عرضه في دور العرض السينمائي في منتصف يناير المقبل والذي يتضمن كوكبه ونخبه من النجوم الا وهم الفنان محمد إمام, فتحي عبد الوهاب, ياسمين رئيس, أمينه خليل, أحمد العوضي, أحمد رزق, صلاح عبد الله, محمد عبد الرحمن " توتا " وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي فيلمز ومن سيناريو وحوار تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.