شاهد.. ميريام فارس توقف حفلها فجأة في السعودية وتطلب الاسعاف!

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 03:16 صباحاً - اضطرت النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى إيقاف حفلها الغنائى الأول فى السعودية، لطلب الإسعاف لأحد الحاضرين بعد إصابته بوعكة صحية.

ظهرت ميريام فارس على خشبة المسرح، وطالبت فرقتها الموسيقية بالتوقف عن الغناء، وحضور الإسعاف لأحد المصابين خلال حفلها الفنى فى موسم الرياض.

وكانت ميريام فارس قد اعربت عن سعادتها بالغناء في السعودية، وذلك في كلمة في بداية حفلها قالت فيها: “حلم وعم يتحقق كنت طول عمري احلم ان اقف على خشبة المسرح في السعودية وأحيي حفلة جماهيرية وهذا كله بفضل ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي نشكره على هذا الازدهار والتطور الذي تشهده المنطقة يوم بعد يوم اكثر واكثر”.

كما كشفت ميريام فارس عن احيائها حفلة جديدة في السعودية وذلك بعد ثلاثة ايام في 21 الشهر الجاري.