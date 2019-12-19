يوسف الشريف وزوجته على العشاء مع النجم البرازيلي داني ألفيش.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقى الفنان المصري يوسف الشريف وزوجته الكاتبة ومصممة الأزياء إنجي علاء، بالنجم البرازيلي داني ألفيش مدافع ساو باولو وصديقته على العشاء، في أحد المطاعم المطلة على نهر النيل.

جاء ذلك في إطار زيارة داني ألفيش لمصر حاليا، حيث نشر مجموعة صور من زيارته للأهرامات مؤخرا، على حسابه الخاص على “انستجرام”.

الشريف شارك جمهوره بمجموعة صور التقطها وزوجته مع ألفيس داخل المطعم، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء.

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وكان الفنان المصري قد بدأ مؤخرا تصوير مسلسله الجديد “النهاية”، والذي من المقرر أن يشارك به فيموسم رمضان القادم.

وتدور أحداث مسلسل “النهاية – The end”، حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة وأنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسارآخر، ويواجه الكثيرمن الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه فى أحداث المسلسل.

والجدير بالذكر أن يوسف يعود بمسلسل “النهاية - “The End” إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان 2019، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل “كفر دلهاب” الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.