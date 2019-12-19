مي سليم تنشر صورة مع شقيقها في ظهور نادر له.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الأردنية مي سليم جمهورها بصورة حديثة لها جمعتها بشقيقها، في ظهور نادر له.

مي أرفقت الصورة، التي نشرتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: ” أخويا ربنا يخليك لينا يا حبيبي ويحفظك من كل شر واشوفك أحسن الناس بحبك أوي”.

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يذكر أن مي سليم لديها ثلاثة شقيقات وشقيق واحد، وقد دخلت مع شقيقتيها ميس حمدان ودانا حمدان عالم التمثيل، بينما فضلت شقيقتها الثالثة وشقيقها الابتعاد عن الشهرة والأضواء.

وكانت الفنانة الأردنية مي سليم وشقيقتيها ميس ودانا حمدان قد قررن الترحيب بالعام الجديد بطريقة مميزة ومختلفة، وفاجأن محبيهن بمقطع فيديو طريف تحولن فيه لرجال.

مي وميس ودانا تقمصن شخصيات رجالية بارتداء بدل كلاسيكية، وشعر مستعار، وظهرن يرقصن على أغنية «تاني يا هوى» للفنان المصري محمد محي، وهي الطريقة التي ابتكرتها الفنانات الثلاث لتهنئة الفانز بـ2020، ولاقت اعجاب متابعيهن، لدرجة أن اغلب الفانز اقترحوا عليهن عقد جلسة تصوير مبتكرة بهذه الإطلالات.