لقطة طريفة تجمع محمد إمام وأمينة خليل من كواليس «لص بغداد».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد إمام جمهوره بصورة طريفة جمعته بالفنانة أمينة خليل، من كواليس فيلمهما الجديد “لص بغداد”.

إمام وأمينة ظهرا في الصورة وهما معلقين في الهواء، وعلق الفنان المصري، على حسابه الخاص على “انستجرام”، بقوله: ” أنا وأمينة خليل على الهواء مباشرةً”.

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وأضاف: “الواحد بلع كمية هوا في المشهد ده تكفيه ٣ سنين.. على العموم أمينة عاملة دور مختلف جداً عن كل أدورها اللي قبل كدة وإضافة جامدة للفيلم أنا فرحان بيها، استنونا سوا في لص بغداد”.

وفيلم “لص بغداد”، بطولة محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن توتا، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما.

ويجسد النجم المصري ضمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوي” هو رجل يبحث عن كنز مفقود في مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذي سيظهر من خلاله في أحداث الفيلم.