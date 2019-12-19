هناء الشوربجي تتلقى عزاء زوجها حسن عفيفي بحضور عدد من الفنانين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت الفنانة المصرية هناء الشوربجي واجب العزاء في وفاة زوجها الراقص الشهير والمصمم حسن عفيفي، والذي أقيم بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم.

الفنانة هناء الشوربجي ظهرت عليها علامات الحزن أثناء تلقي العزاء، وكان من أول الحضور الفنان دلال عبدالعزيز والفنان محمد صبحي والفنان أشرف زكي.

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يذكر أن الفنان حسن عفيفى، أشهر مصمم استعراضات، وأحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، وزوج الفنانة هناء الشوربجي وقد رحل بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة.

الراحل حسن عفيفى بدأ حياته راقصًا مع فرقة رضا ومحمود رضا وقام بعدة أدوار فى أفلام: «غرام فى الكرنك وإجازة نصف السنة»، وشارك أيضا فى فيلم «فتاة الاستعراض»، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات، وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبدالحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.