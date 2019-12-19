حمادة هلال يحتفل بدرع يوتيوب الذهبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

احتفل الفنان حمادة هلال، بحصوله على الدرع الذهبي، من موقع “يوتيوب”، وذلك بعد وصول عدد متابعيه إلى مليون مشترك.

ونشر حمادة هلال صور له برفقة الدرع وفريق عمل “يوتيوب”، عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “كل الشكر والتقدير لجمهوري الحبيب على الثقه وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا وأسعدكم”.

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كما يستعد المطرب حمادة هلال، لتسجيل أغنية “سينجل” جديدة تحمل طابع الرقص والفرح، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، ومن توزيع الموسيقي إسلام شبيسي وميدو مزيكا.

يذكر أن حمادة هلال أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في جامعة المنصورة، وسط حضور الآلاف من الطلاب داخل الملعب الخاص بالجامعة، وصعد “حمادة” إلى مسرح الحفل على أغنية “بحبك آخر حاجة”، وقدم بعدها عدد من أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور معه.

حمادة هلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «ابن أصول»، وشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالي الذى يظهر به حمادة هلال في دراما رمضان.