مريم حسين تستعرض فخامة قصرها.. شاهده من الداخل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة العراقية جمهورها بنشرها مقطع فيديو استعرضت خلاله فخامة قصرها من الداخل.

مقطع الفيديو الذي نشرته مريم، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، كشف عن الفخامة الشديدة التي يتمتع بها قصرها، واحتوائه على الكثير من التحف والثريات الثمينة، بالغضافة حديقة كبيرة وحمام سباحة واسع.

الفنانة العراقية أرفقت مقطع الفيديو، بتعليق قالت فيه: “الحمد لله”، وقد انقسم جمهورها حول الفيديو فمنهم من عبروا عن إعجابهم الشديد بفخامة قصرها، ومنهم من انتقدها واتهمها بتعمد استعراض ثرائها وترفها.

وكانت الفنانة العراقية مريم حسين قد أثارت جدلا واسعا بين جمهورها مؤخرا، وذلك بعد أن وجهت تهنئة لطليقها ووالد ابنتها “الأميرة”، عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل بمناسبة عيد ميلاده.

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الفنانة العراقية هنأت طليقها بعيد ميلاده، من خلال تطبيق “سناب شات”، حيث كتبت: “عيد ميلاد سعيد أبو الأميرة 12-12”، وقد أثارت هذه التغريدة الجدل بين جمهورها، حيث تسائلوا عن إمكانية عودتهما لبعضهما.

يذكر أن فيصل الفيصل،كان قد أعلن انفصاله عن مريم حسين، في بداية شهر فبراير عام 2017، وذلك بعد أن أكد أن سبب ارتباطه بها يعود لحملها قبل الزواج رغم إرادته، الأمر الذي أثار حالة جدل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدثت مريم حسين لأول مرة عن خلافاتهما والتي أدت إلى انفصالهما، حيث أكدت أن لجوء فيصل لمواقع التواصل الاجتماعي للتحدث عن خلافاتهما، بدلا من حلها داخل المنزل، كانت تؤدي لتفاقم هذه الخلافات، حيث كانت تضطر هي الأخرى للدفاع عن نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي.