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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري حسن يوسف عن استيائه الشديد من الأنباء التي ترددت مؤخرا حول خلع زوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي للحجاب.
الفنان المصري قال، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”: “خلع الحجاب أو لبسه تصرف شخصى بحت، وبالنسبة لخلع شمس البارودى للحجاب فهى شائعة موسمية، اعتدنا عليها”.
وأضاف: “خلع شمس للحجاب كلام عار تماما من الصحة، فهى ملتزمة منذ ٣٧ عاما، وتركت المجد والثروة الفنية والمادية فى عز شبابها، ودائما تتلقى عروضا بملايين الجنيهات من كبرى القنوات للظهور، وترفض كأنها ترفض ١٠ جنيهات”.
وتابع: “كما عُرض عليها كثيرا مشاركتى فى عمل فنى يناقش قضية مجتمعية، ولكنها رفضت تماما، وفضلت الكتابة، فهى تكتب بعض الخواطر، وأقنعتها بأن تستمر بكتابتها لتجميعها فى كتاب ويتم إصداره باسمها”.
الفنان المصري أكد أن زوجته شمس البارودى خاصمت الكاميرا، وأصبح لديها أولويات لها الأفضلية عن أى شىء آخر، مثل اهتمامها بزوجها وعائلتها وبيتها.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يوسف: شمس البارودي رفضت عروض بالملايين حتى تحافظ على حجابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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