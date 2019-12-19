أحلام تكشف عن معاناتها في الصغر: بعد وفاة والدي اشتغلت 10 صنايع

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن أسرار تخص حياتها الشخصية لأول مرة، والمهن التي عملت بها قبل أن تتجه للفن.

أحلام قالت إنها بعد وفاة والدها كانت تدرس في الصباح وتعمل في التدريس بعد الظهر، لافتة إلى أنها عملت في الكثير من المهن حتى تستطيع تحمل نفقة أشقائها بعد رحيل والدهم.

الفنانة الإماراتية قالت، في لقاء لها في كواليس برنامج The Voice: “بعد وفاة أبوي أنا وخواتي مسكنا أخواني فكنت بدرس الصبح وبدرّس العصر واشتغلت عشر صنايع “.

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وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد كشفت مؤخرا عن موهبة أبنائها الفنية، حيث أكدت أن أبنائها الثلاثة “فاهد وفاطمة ولولوة” يتمتعون بمواهب في مجال الموسيقى والغناء.

الفنانة الإماراتية قالت إن ابنها فاهد محترف في العزف على آلة العود، كما أنه مطرب جيد، أما ابنتها فاطمة أكدت أنها تمتع بصوت جميل، وتدرس حاليا آلة الكمان.

حلام أضافت أن ابنتيها “فاطمة ولولوة” تدرسان العزف على آلة البيانو في أكاديمية موسيقية، كما أنهن يعزفن على البيانو في المنزل طوال الوقت.