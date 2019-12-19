سوسن بدر تعلق على أول مشهد لها مع تامر حسني في «مش أنا».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية سوسن بدر، عن سعادتها بمشاركة الفنان تامر حسني، في فيلمه الجديد “مش أنا”، والذي احتفل ببدء تصويره أمس الاثنين.

سوسن بدر، نشرت صورة لها برفقة تامر حسني، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “مبسوطة جداً بتجربتي مع تامر حسني و المخرجة سارة وفيق في فيلم مش انا .. إن شاء الله يعجبكم”.

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الفنان تامر حسني، احتفل برفقة فريق عمل الفيلم قبل يومين ببدء التصوير والذي ظهر خلاله بلوك غريب بعد أن وضع نظارة طبية سميكة وظهر خلال الاحتفال ببيجامة كاستور.

وكانت سوسن بدر، قد قالت خلال الاحتفال بتصوير الفيلم: “تامر في تحدى كبير جدًا في حياته كمؤلف وممثل، وأحترم قراره إنه يعمل فيلم صعب بالشكل دا وبيقدم رسالة محترمة إنسانية كدا في زمن قلت فيه الإنسانيات في الحياة بشكل عام وفي السينما”.

”مش أنا”، من بطولة ماجد الكدواني، وحلا شيحا، وسوسن بدر، ببدء أول يوم تصوير من الفيلم وسط فريق عمل الفيلم من منتجين، حسام حسني، أحمد بدوي، أحمد دسوقي، وباقي صنّاع العمل، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وقصة وتأليف تامر حسنى.