وليد توفيق يتغزل في الفنانة المغربية فاتي جمالي ويشبهها بنبيلة عبيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان اللبناني وليد توفيق، عن إعجابه الكبير بموهبة الفنانة المغربية فاتي جمالي، والتي اجتمع معها في عمل فني للمرة الأولى.

وليد توفيق، طالب فاتي جمالي، خلال لقائه في برنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي”، بأن يكون مكانها في مصر، مؤكدًا أن توقعه نجاحها في محله مثلما توقع للكثير غيرها من النجوم الذين حققوا نجاحًا كبيرًا.

وتغزل الفنان وليد توفيق في جمال فاتي جمالي، مؤكدًا أنها جميلة واسم على مسمى، ووصفها بأنها نسخة ثانية عن الفنانة المصرية نبيلة عبيد.

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وأعرب توفيق عن سعادته وانبهاره بتمثيلها خلال العمل الي جمعهما كضيفا شرف، حيث حل وليد توفيق ضيفا على حلقتين من السلسلة الكوميدية الاجتماعية “دبا تزيان” والتي تعرض على قناة MBC 5.

وكان الفنان اللبناني قد تم استقباله عند وصوله إلى مطار المغرب بالزفة على الطريقة المغربية التقليدية.

”دبا تزيان” شارك به العديد من الفنانين العرب كضيوف شرف، منهم الفنان المغربي ​سعد المجرد،​ كما ضم العمل المكون من 45 حلقة نخبة من الممثلات والممثلين المغاربة كضيوف شرف، منهم عزيز داداس، وعبد الله ديدان، وأحلام الزعيمي، و​فاتي جمالي،​ وهشام الوالي، وبديعة الصنهاجي، و​سلمى رشيد​.