شريف منير ينضم لـ«يوم 13»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وافق الفنان المصري شريف منير، على المشاركة مع أبطال فيلم “يوم 13”، وهو أول فيلم فى مصر والوطن العربى يتم تصويره بتقنية الـ3d والمقرر عرضه بالسينمات 2020.

وتم، إلغاء التصوير، يوم الأربعاء 18 ديسمبر، بسبب شعور الفنان محمد شاهين ببعض الآلام فى ظهره، الأمر الذى تطلب ذهابه إلى إحدى المستشفيات بالقاهرة.

Advertisements

فيلم “يوم 13” يعتمد على الإثارة والتشويق والرعب فى نفس الوقت وينطلق تصوير أول مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم أحمد داود، دينا الشربينى، نسرين أمين، جومانا مراد، محمد شاهين، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الأحداث.

وتدور أحداث العمل فى إطار من الغموض والتشويق، كما وقع الاختيار على كل من محمود عبد المغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، محمد شاهين، فيدرا وعدد من آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف والعمل من تأليف وإخراج وائل عبد الله.