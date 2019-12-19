على الحجار يتسلم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب

الخميس 19 ديسمبر 2019

سلم اليوم الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، للفنان علي الحجار جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب (عن فرع الفنون)، حيث سافر أمس ‏الثلاثاء إلى سلطنة عمان لاستلام الجائزة.‏



ويعتبر الفنان على الحجار أول فنان مصرى يفوز بتلك الجائزة، التى تنظمها سلطنة عمان كل عام، فى مجالات الفنون والآداب، وقد فاز آيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب.

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‏وقال الحجار في تصريحات له: "شرف كبير لأي فنان عربي أن ينال جائزة السلطان قابوس للثقافة ‏ للفنون والآداب، لأنها جائزة رفعية المستوى في شتى مجالاتها، وهي بمثابة نبراس يجب على جميع ‏الدول العربية أن تهدي به". ‏

وحصل ‏علي الحجار على وسام السُّلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.‏

كان مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس ‏للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب في فروع ‏الثقافة والفنون والآداب‎.‎