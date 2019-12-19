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إليسا في اليوم العالمي للغة العربية: بعشق كل تفاصيلها وسحرها
الخميس 19 ديسمبر 2019
عبرت الفنانة إليسا عن عشقها للغة العربية فى يومها العالم اليوم، والموافق 18 ديسمبر، حيث أنها قررت التغريد بها دون غيرها على تويتر.
وقالت الفنانة إليسا:"من فترة قررت غرّد أكتر باللغة العربية يللي بعشق كل تفاصيلها وسحرها. باليوم العالمي للغة العربية، بدعي بس تكون هاللغة لغة سلام تواصل بين كل الناس، ونكون سفراء لإلها بالعالم بأحلى صورة".
وكانت قد أخر حفلات النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا كبيرا، بمكتبة الإسكندرية، وذلك لصالح مرضى الكبد، حيث تم تخصيص عائدات الحفل، لشراء جهاز كي أورام الكبد لغير القادرين وقدمت إليسا مجموعة من أفضل أغنياتها من بينها "وحشتوني، وأعيش بحرية، وسهرني ياليل، وعيشالك، ولولا الملامة، لوردة، ونسم علينا الهوا لفيروز، وأجمل إحساس" وغيرها من الأغانى.
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