عصمت محمود.. شاركتْ بدبلجة الرسوم في الكويت وأنهتْ فنّها مع عادل إمام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتهرت الفنانة المصرية عصمت محمود بتجسيد دور الفنانة صديقة البطلة التي تطمح في الزواج، ولم تستطع أن تنال شهرة كبيرة بسبب حصرها في الأدوار الثانية ورغم هذا قدّمت في مشوارها السينمائي أكثر من 50 عملاً فنيًا بدأتها بفيلم الوسادة الخالية عام 1957 مع عبدالحليم حافظ، وأنهتها في التلفزيون مع الفنان عادل إمام.

وفارقت عصمت محمود الحياة الأربعاء عن عمر ناهز الـ82 عامًا بعد معاناتها من أمراض الشيخوخة، حيث اختفت عن الأنظار منذ 7 أعوام إذْ كان آخر ظهور لها في مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" مع عادل إمام عام 2012.

وشاركت عصمت محمود في العديد من الأعمال الفنية بينها: "شاطئ الحب، لا وقت للحب، لوعة الحب، الخرساء، عروس النيل، ثورة البنات، مصرع كليوباترا، الرجل الغامض، ونساء ضائعات، البنات والصيف، عمارة يعقوبيان، وغيرها".

ولأن عصمت محمود امتلكت صوتًا قويًا أهّلها للانتقال إلى الكويت للعمل هناك بمؤسسة البرامجي المشترك لدول الخليج العربية حيث شاركت في دبلجة الرسوم المتحركة وكان منها: "توم سوبر، جورجي، ليدي أوسكار، مغامرات رنا، السيارة المرحة بومو، مغامرات نوال"، وعادت إلى مصر في نهاية الثمانينات مرة أخرى، وقدّمت عدة أعمال منها: "شباب على كف عفريت".

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وكان للفنانة المصرية الراحلة مشاركات في العديد من المسلسلات الإذاعية ومنها: "ثورة عرابي، شهر الانتقام، أوعى المصيدة، جزيرة الحب، السر الرهيب"، ولم يكن عملها في الإذاعة صعبًا عليها لأنها شهدت بدايتها بعدة سهرات ومسلسلات إذاعية قبل تحولها للعمل في السينما.

ومن الإفيهات التي اشتهرت بها وتعايش معها الجمهور "عامل إيه يا أوزعة أنت وهو؟"، والذي كانت تقوله للفنان محمد هنيدي في فيلم "جاءنا البيان التالي" إذْ قدّمت دور والدة نادر "محمد هنيدي"، وكان لها ظهور آخر في دور الأم حيث قدّمت دور أم إيمان في فيلم "همام في أمستردام"، وإيمان هي الشخصية التي قدّمتها الفنانة المصرية رحاب الجمل، التي كان يريد "همام" الزواج منها.