الفنان المغربي ​حاتم عمور​ يطلق أغنيته الجديدة " علاش ياليل " عبر اليوتيوب

أطلق الفنان المغربي ​حاتم عمور​ أغنيته الجديدة " علاش ياليل " من البومه الأخير "بلاعنوان"، الذي طرحه تباعا عبر يوتيوب.

أغنية "علاش ياليل" من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين وتوزيع طارق الحجيلي ومادرا، وتم تصويرها في مدينة الدار البيضاء تحت إدارة المخرج محمد علي العويني.

وشارك في بطولة فيديو الكليب إبنته غيثة، الفنان رفيق بوبكر وممثل الأكشن يوسف بنزاكور.

وأصدر عمور عمله الجديد خلال حفل إختتام البومه " بلا عنوان " في أحد المراكز التجارية في المغرب ومنحهم تذكارا لشكرهم على مجهودهم ومساهمتهم في نجاح العمل من شعراء

وملحنين و موزعين ومخرجي كليبات.

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يشار الى أن البوم "بلا عنوان" يضم ست اغانيات، تصدرت تريند اليوتيوب حيث حققت أكثر من 150 مليون مشاهدة إجمالا، بالإضافة إلى حصولها على نسبة إستماع كبيرة على التطبيقات الموسيقية وأثير الإذاعات.

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