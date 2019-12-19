العرض الأول لفيلم كان وأخواتها بنادي السينما المستقلة

يعرض مركز نادي السينما المستقلة بالإسكندرية، الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي الفيلم التسجيلي "كان وأخواتها" للمخرجة "دينا عبد السلام" وذلك يوم السبت المقبل بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية في تمام السادسة مساء.

الفيلم يعرض للمرة الأولى وقد حصل على أكثر من جائزة منها:

جائزة أفضل فيلم تسجيلي من المهرجان القومي للسينما، جائزة أفضل فيلم من مهرجان شنيت السويسري الدولي للفيلم القصير.

جائزة أفضل فيلم تسجيلي في مسابقة محمد بيومي لمبدعي الإسكندرية بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر المتوسط.

ووصل الفيلم للتصفية النهائية بمهرجان Beautiful Soul الروح الجميل بالولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن الإسكندرية هي بلد المنشأ لهذا الفيلم؛ حيث تم تصويره في شوارعها، وفي حي المكس، تحديدًا قرية الصيادين، وهي نفس الموقع الذي تم فيه تصوير فيلم (بلطية العايمة) بطولة الفنانة عبلة كامل؛ هذه القرية التي لم تعد موجودة، ولكنها مازالت باقية في خيال، وأعمال، وروح كل من عرف المكان، أو مر به في مرحلة من مراحل وجوده.

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وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يذكر أن نادي السينما المستقلة بالإسكندرية يقيمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب وتحت إشراف الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.

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