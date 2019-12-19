شكرا لقرائتكم خبر عن اللى يخاف من العفريت.. دياب يحيى حفل ليلة رأس السنة فى 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب دياب لإحياء حفل غنائى ليلة رأس السنة بأحد النوادي الكبرى بمدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم دياب خلال الحفل أشهر أغنياته التى كون من خلالها جمهور، وهى "غمازات، عو عو، حب دروشني، يا واد يا سوسو، قلبت مرجحة، بتناديني تاني ليه"، وغيرها من الأغانى.

من ناحية أخرى يستعد دياب لبطولة مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال، والمقر عرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته مى عمر، ورياض الخولى، ومجموعة من الممثلين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.

يذكر أن آخر أعمال دياب فى الدراما كان مسلسل "بحر" وشارك في بطولته ماجد المصري، وحسنى شتا، وميرنا نور الدين، ومجموعة من الممثلين، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى.