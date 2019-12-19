شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى منبهرًا بهدف رونالدو: "ده طلع بيطير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع نجم اليوفنتوس الإيطالى كريستيانو رونالدو من تحقيق فوز ثمين وأحرز هدفا برأسية رائعة، ليتغلب فريقه على سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفرقين ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الكالتشيو.

الفنان محمد هنيدى، علق على إحراز النجم العالمى رونالدو الهدف، قائلاً: "ده طلع بيطير".



هدف رونالدو



محمد هنيدى

وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 42 نقطة عقب فوزه، واحتل صدارة جدول مسابقة الدوري الإيطالى، وبفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف بـ39 نقطة وله مباراة بنفس الجولة أمام جنوى السبت المقبل، فيما يتجمد رصيد سامبدوريا عند النقطة 15 فى المركز الـ16.