شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل مصاصى الدماء Van Helsing للموسم الخامس والأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت شبكة Syfy مسلسل مصاصى الدماء Van Helsing، للمومس الخامس والأخير، وسيتكون من 13 حلقة، ومن المقرر بدء الإنتاج في الشهور الأولى من عام 2020.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale "، أنه سيتم عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من مسلسل Van Helsing، الجمعة القادمة 20 ديسمبر، الموسم الذى احتوى أيضا على 13 حلقة.

مسلسل Van Helsing ينتمى لفئة الدراما والرعب، بدأ عرضه على شبكة قنوات "ساى فاى" التليفزيونية فى 31 يوليو 2016، وهو من إعداد وتأليف نيل لابوت، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم كيلى أوفيرتون، جوناثان سكارف، كريستوفر هيردال، دايفيد كوبيت، فينسنت جال .

قصة المسلسل تدور حول فى إطار من الغموض والإثارة حول ابنة صائد مصاصى دماء الشهير وعدو دراكولا الذى يدعى إبراهام فان هيلسينج، التى يتم إرسالها إلى خمس سنوات فى المستقبل، حيث تكتشف أن مصاصى الدماء قد سيطروا على العالم وأنها تمتلك قوى فريدة عليهم وبالتالى فهى أمل البشرية الأخير لقيادة الهجوم واستعادة ما تم فقدانه .

كما أعلنت شبكة syfy موعد عرض الموسم الخامس الجديد من مسلسل The Magicians، فى يناير من العام المقبل 2020، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

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واستنادا إلى قصة ليف جروسمان، فإن الدراما الخارقة للطبيعة تدور حول مجموعة من الطلاب فى جامعة براكبليس الخاصة بأولئك الذين يتمتعون بقدرات سحرية.

وتشمل قائمة الممثلين جيسون رالف وأوليفيا تايلور دادلى وهيل أبليتون وأرجون جوبتا وسمر بيشيل وريك ريستى وانى دوديك وخادور جاد وأسمى بيانكو.