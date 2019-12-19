شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لحظة تسلم على الحجار جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الفنان على الحجار، مساء اليوم جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، بدورتها الثامنة، والمهداة من مركز السلطان قابوس الثقافي، فى سلطنة عمان، وسلمه الجائزة الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

ويعتير الفنان على الحجار أول فنان مصرى يفوز بتلك الجائزة، التى تنظمها سلطنة عمان كل عام، فى مجالات الفنون والآداب، وقد فاز آيضا باسم فرات بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب.

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وكان مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، قد أعلن مؤخرا أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس ‏للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة، التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب أشقائهم العرب في فروع ‏الثقافة والفنون والآداب‎.‎