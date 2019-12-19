شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس توقف حفلها فى السعودية لإسعاف مصاب من الجمهور.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اضطرت النجمة اللبنانية ميريام فارس إلى إيقاف حفلها الغنائى الأول فى السعودية، لطلب الإسعاف لأحد الحاضرين بعد إصابته بوعكة صحية. ظهرت المطربة ميريام فارس على خشبة المسرح، وطالبت فرقتها الموسيقية بالتوقف عن الغناء، وحضور الإسعاف لأحد المصابين خلال حفلها الفنى فى موسم الرياض. وكان قد كشفت عضو مجلس النواب اللبنانى والإعلامية بولا يعقوبيان، عن تبرع المطربة اللبنانية ميريام فارس، بأرباح حفلها المقبل فى موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، إلى المحتاجين فى وطنها لبنان، وذلك تضامنًا منها مع أبناء وطنها فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فيما اعتذرت بولا للفنانة اللبنانية بسبب إعلانها الخبر، ليبدو أنها كانت لا تريد إعلانه.

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