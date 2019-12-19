شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أسباب.. إلغاء مسلسل Daybreak بعد موسم واحد من عرضه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس المنتجة لـ مسلسل Daybreak، عن إلغاء العمل وذلك بعد عرض موسم واحد منه، في أكتوبر الماضى، وتضمن الموسم 10 حلقات.
وتدور أحداث الدراما الكوميدية فى مرحلة ما بعد نهاية العالم حيث يجب على عصابات المدارس الثانوية المنافسة مع بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة.
ويشمل فريق الممثلين كولين فورد، أليفيا ألين ليند ، أوستن كريوت ، وماثيو برودريك، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".
أعلنت الشبكة المنتجة نيتفلكس عن موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل الأنيمشن للكبار فقط، Disenchantment، والمقرر عرض أولى حلقاته خلال العام المقبل، ولم تكشف الشبكة عن موعد محدد للعرض .
كما أعلنت الشبكة أن مسلسل Disenchantment، سيطرح على جزئيين، سيتضمن كل منهما 10 حلقات، ليصبح مجموع حلقات الموسم الثالث 20 حلقة، بالإضافة إلى أن الشبكة طرحت فيديو ترويجى للموسم الجديد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " tvseriesfinale ".
تدور سلسلة الرسوم المتحركة للكبار فقط في مملكة Dreamland التي تعود إلى العصور الوسطى، والتي شهدت أيامًا أفضل من الوقت الحاضر، وتتمحور قصة العمل حول الأميرة تيباني، وقزمها، إلفو، وشيطانها الشخصي، لوسي، والعمل مستوحى من مسلسل الأنيمشن العائلى the simpsons ، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".
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