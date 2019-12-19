محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
بدأ الفنان أحمد داود والفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهد فيلمهما "يوم 13"، للمخرج وائل عبدالله.
ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفيلم .
- الفيلم بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وجومانا مراد وأروى جودة ومحمد شاهين بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.
- الفيلم من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض "للمنتجان لؤي ووائل عبدالله"، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.
- الفيلم سيتم تصويره بتقنية 3D كأول فيلم مصري ينفذ بهذه التقنية.
- يشهد الفيلم عودة الفنانة جومانا مراد للسينما المصرية بعد غياب، منذ أن قدمت آخر أدوارها في فيلم "الحفلة" عام 2013.
- يظهر الفنان محمد شاهين في الفيلم بلوك يشبه إلى حد كبير الفنان سمير الإسكندراني.
- الفنانة دينا الشربيني، ظهرت بباروكة سوداء غيرت ملامحها إلى حد كبير.
الفيلم من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "أول فيلم 3D.. وعودة جومانا مراد".. معلومات عن "يوم 13" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.