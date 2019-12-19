"أول فيلم 3D.. وعودة جومانا مراد".. معلومات عن "يوم 13"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

بدأ الفنان أحمد داود والفنانة دينا الشربيني تصوير مشاهد فيلمهما "يوم 13"، للمخرج وائل عبدالله.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الفيلم .

- الفيلم بطولة أحمد داود ودينا الشربينى وجومانا مراد وأروى جودة ومحمد شاهين بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.

- الفيلم من إنتاج أوسكار للتوزيع و دور العرض "للمنتجان لؤي ووائل عبدالله"، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله.

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- الفيلم سيتم تصويره بتقنية 3D كأول فيلم مصري ينفذ بهذه التقنية.

- يشهد الفيلم عودة الفنانة جومانا مراد للسينما المصرية بعد غياب، منذ أن قدمت آخر أدوارها في فيلم "الحفلة" عام 2013.

- يظهر الفنان محمد شاهين في الفيلم بلوك يشبه إلى حد كبير الفنان سمير الإسكندراني.

- الفنانة دينا الشربيني، ظهرت بباروكة سوداء غيرت ملامحها إلى حد كبير.

الفيلم من المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.