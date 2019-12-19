محمد رمضان بالمسدس وأحمد جمال في المطبخ.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال24 ساعة:

هند رضا

شاركت الفنانة هند رضا، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع صديقتها نانسي عماد، بملابس الكريسماس.

مي حلمي

نشرت الإعلامية مي حلمي، صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بتي شيرت برشلونة، تزامنا مع مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها مع الفنانة يسرا، ونالت إعجاب متابعي الفنانتين.

مجدى الهواري

شارك المخرج والمنتج مجدي الهواري، جمهوره بصورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" للفنان أحمد عز، وقال إن هذه الصورة ورائها حكاية.

رانيا ملاح

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نشرت الفنانة رانيا ملاح، صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، على طريقة السيلفي.

دنيا بطمة

شاركت الفنانة دنيا بطمة، جمهورها بصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أخر جلسة تصوير خضعت لها.

شذا

نشرت شذا، ، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة مختلفة، وهي ممسكة بكعب الحذاء الذي ترتديه.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر فيها ممسكا بمسدس موجها أياه للكاميرا.

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها في المطبخ.

أحمد صلاح حسني

ونشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة جمعته بطفل أسواني في كواليس تصوير مسلسله الجديد "بختم النمر".