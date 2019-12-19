50 صورة لنجوم الفن في عزاء والد سهر الصايغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-بهاء حجازي:

تصوير- محمود عبدالناصر

أقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء والد الفنانة سهر الصايغ بمسجد المشير طنطاوي بقاعة الإيمان بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء لها ولأسرتها، منهم الفنان عمرو محمود ياسين والفنان حسام فارس ومي الغيطي وهبة مجدي وأشرف زكي والمخرج عمرو عابدين، وحسام داغر، وغيرهم.

وتوفى والد الفنانة سهر الصايغ، الثلاثاء، حسب ما أعلنت الأخيرة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.