وحيد حامد ونجوم الفن في عزاء المخرج ياسر زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تصوير - علاء أحمد:

حرص السيناريست الكبير وحيد حامد، على حضور عزاء المخرج الراحل ياسر زايد، في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وظهر حامد العزاء مستندا على عكازه، كما حضر في الساعات الأولى السيناريست تامر عبدالمنعم والتي كانت في استقبال المعزين إلى جانب أسرة المخرج الراحل، كما حضر من نجوم الفن، الفنان ياسر صادق، والفنانة ألفت إمام، ومجدي بدر، والمخرج عمرو عابدين، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية واَخرين.

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وكان المخرج ياسر زايد، توفي يوم الإثنين الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية قصيرة، وذلك عن عمر ناهز 48 عاما داخل مستشفى النخيل بالمعادي.

وكانت أسرة الفقيد، أعلنت استقبالها العزاء في المخرج الراحل، بمسجد الرحمن الرحيم، بصلاح سالم، وذلك قبل أن يجرى تغيير المكان ليكون في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

وكان آخر أعمال المخرج ياسر زايد، مسلسل "الضاهر"، بطولة النجم محمد فؤاد، والذي يعرض حاليا عبر قناة الحياة، بعد سنوات طويلة من الإيقاف.