إذا كان عدد أسنانك المفقودة يفوق المتبقية فأنت المطلوب..البحث عن أشخاص مشوهة لـ"سيد الخواتم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

"هل وجهك خشن ومجعد مثل حقيبة يد أو "مكرمش" مثل الزبيب، هل عدد أسنانك المفقودة يفوق المتبقية، هل ينبت الشعر في كل أنحاء جسدك الضخم أو الضئيل"، إذا كان الأمر كذلك، فإن نيوزيلندا تحتاج إليك.

هذا هو نص الإعلان الغريب الذي أثار جدلًا وأسعًا وانتشارًا بين سكان نيوزيلندا، بعد أن نشره شركتين لاختيار الممثلين عبر عدد من المواقع، للبحث عن وجوه مشوهة للمشاركة في مسلسل "سيد الخواتم" الذي ستتولي إنتاجه شبكة أمازون العالمية.

وقالت صحيفة "التايمز"البريطانية: أنه رغم المقابل المادي الجيد الذي سيحصل عليه الكومبارس، والذي يصل إلى 300 دولار نيوزيلندي، إلا أن شركات "الكاستينج" يواجهون مشكلة في العثور على ما يكفي من الوجوه المشوهة على نحو مناسب في بلد يعيش فيه أقل من خمسة ملايين نسمة.

ونشرت شركة لاختيار الممثلين في مدينة أوكلاند شمال نيوزلندا إعلانا لتجارب الأداء واختيار الممثلين على "فيسبوك"، تطالب المتطوعين بالتسجيل، والتقاط بعض الصور الرائعة لهم من أجل تقديمهم إلى شركة الإنتاج الرائعة.

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أوضحت أنها تبحث عن أشخاص بطول أقل من 5 أقدام (150 سم) أو أكثر من 6.5 قدم (198 سم)، ذوي "وجوه كاريكاتيرية، والكثير من التجاعيد"، رجال ونساء "أشخاص مشعرون من جميع الأعمار والأعراق".

وأشارت إلى أنها تطلب أيضا "راقصين طوال القامة يتسمون بالمرونة، ومؤدي سيرك يمكنهم اللعب الكرات، والسير على عصي طويلة، وراكبي دراجات نارية سيئي المظهر، وأشخاص ذوي شعر أحمر من جميع الأعمار والأشكال والأحجام".

ينتهي الإعلان بمجموعة أخيرة من الأشخاص يجري البحث عنها، وصفت هيئتهم بـ"شعر، شعر، شعر، إذا كان لديك شعر أحمر طبيعي، أو شعر أبيض، أو الكثير والكثير من النمش".

ووافقت أمازون على دفع 250 مليون دولار (187 مليون جنيه إسترليني) مقابل حقوق العرض، وتخطط لإنتاج عدة سلاسل على مدار عدة سنوات، ومن المتوقع عرض الحلقة الأولى في عام 2021.

منذ نحو عقدين من الزمن، استخدمت ثلاثية ملحمة "سيد الخواتم"، التي أخرجها النيوزيلندي بيتر جاكسون، أكثر من 20 ألف كومبارس لتسكينهم في معارك ملحمية وقرى الجان والهوبيت.