بالفيديو: زوج بلقيس يظهر بهذا الشكل للمرة الأولى.. والجمهور منبهر

نشرت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، عبر حسابها الخاص في إنستغرام فيديو يجمعها بزوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف.

وظهرت بلقيس إلى جانب زوجها مُرتديةً جاكيتاً لامعاً، واعتمدت تسريحة الجدولة الطويلة التي أضافت عليها إكسسواراتٍ لامعة وأكملت إطلالتها بنظارة شمس بستايلٍ مميز وغريب، فيما ظهر زوجها مُرتدياً جاكيت أسود وأسفله بلوزة باللون الرمادي، مع وضع نظاراتٍ شمسية.

وسجل الثنائي الفيديو وهما يقومان بحركات على طريقة الأفلام والعصابات، خاصةً أنَّ زوج بلقيس حافظ على “كشرته” طوال الفيديو بطريقة مُتقنة جداً.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو لا سيّما أنّها المرة الأولى التي يظهر فيها زوج بلقيس بهذه الطريقة، فيما رأى الكثيرون أنَّ الفنانة اليمنية بدت قريبة الشبه بشكل كبير بالفنانة العالمية بيونسية، وعلق الكثيرون أنَّ بلقيس ظهرت على خطى بيونسيه وزوجها الفنانة جي – زي، فيما شبه البعض الفنانة بلقيس بالفنانة العالمية أريانا غراندي، في هذا الفيديو.

يُشار إلى أنَّ الإطلالة الني ظهرت فيها بلقيس في الفيديو كانت قد أطلت بها في حفل الفورمولا الذي أقيم مؤخراً في البحرين بمناسبة العيد الوطني، والبدلة المكونة من جاكيت وبنطلون أسود لامع من تصميم دار الأزياء العالمية “أرماني” بحسب ما كشفت بلقيس في أحد منشوراتها.