أحدثت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش ضجة كبيرة بشنها هجوماً نارياً على بعض الشهيرات من دون أن تسميهن.
وقالت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” إنه من غير اللائق التحدث عن الآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن بعض الأشخاص يرون أنهم مثاليون وينتمون إلى أفضل الأسر فيما يخفون الكثير من الأمور السيئة،مشيرة إلى أن هذا لا يعنيها.
وأضافت أنها تدق ناقوس الخطر عندما يتخطى أحدهم الحدود معها مع الإشارة إلى أن بعض الناشطات يدعن أزواجهن يتحدثون بدلاً عنهن.
وكشفت أن هؤلاء يطلقن عليها اسم “شنينة” وهي صاحبة حساب انتقادي لاذع، مضيفة أن الأخيرة تنتقدهن لأنها ربما لا تحبهن.
وتابعت أنها انتقدتها في البداية قبل أن تتصل بها وتطلب منها الكف عن ذلك. وقالت: “إنت ليش تنافقيني وقدامي تسلمون علي وتضحكون وتكلموني؟ لا تحاكوني. إنتو لوعة نفاق”، رافضة التملق والظهور بمظهر الضحية”. وأحدث المقطع ضجة كبيرة حيث حقق على أحد الحسابات أكثر من 70 ألف مشاهدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: دانة الطويرش في أقسى هجوم.. لمن قالت أنتم لوعة نفاق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.