نكشف تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد في رمضان 2020

أكدت مصادر مقربة من الفنان رامز جلال أنه بدأ في التحضيرات والتجهيزات الأولية لتقديم برنامج مقالب، بشكل جديد، بعد أن عرضت عليه أكثر من ٥ أفكار إلا أنه استقر على فكرة واحدة؛ ليتم عرضها ضمن سباق برامج المقالب خلال شهر رمضان 2020.

وكان من بين تلك الأفكار فكرة رامز في البركان، حيث يأخذ رامز ضيف الحلقة في جولة سفاري، وعندما يصلون إلى نقطة معينة، يتم تفجير البركان، ويمر في إطار رعب وإثارة، وكانت تلك الفكرة هى الأكثر شيوعًا.

أما الفكرة الثانية جاءت بعد أن صرح النجم هاني رمزي، قائلًا: "انتظروني أنا ورامز جلال فى برنامج مقالب، ولم يؤكد إذا كان يقصد منه أن يكون هناك برنامج خاص له لينافس به رامز، أم سيشارك رامز

جلال في برنامج واحد".

وتأتي الفكرة الثالثة تأتي بعنوان رامز صنع في الصين، والمقرر أن يتم تصويره في الصين، ولم تلقى تلك الفكرة رواجًا كبيرًا مثل الفكرتين الأولتين.

أما الفكرة الرابعة فكانت بعنوان رامز في قطر الموت، ويتم من خلال البرنامج أصطحاب الضيف داخل إحدى القطارات للتنقل من مكان لآخر، ثم يحدث أشياء مرعبة داخل القطر، مثل عدم وجود فرامل، أو عطل المحرك القطار داخل نفق مظلم.

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أما حقيقة فكرة برنامج رامز خارج نطاق الخدمة، كانت تلك الفكرة التموهية، للبرنامج الأصلي، والذي تم عرضه في رمضان الماضي باسم رامز في الشلال، والذي شهد نجاحًا كبيرًا.

ولم تؤكد الشركة المنتجة لهذة المقالب

حتى الآن عن هذه التسريبات، لكن كانت تلك الأفكار المتداولة والأكثر رواجًا.

يذكر أن الفنان رامز جلال قدم في رمضان الماضي برنامج مقالب رامز في الشلال، وتدور أحداث البرنامج في جزيرة بالي، إندونيسيا، حيث يتم الدعوة من قبل جاد شويري أو مهيرة عبد العزيز لتصوير إعلان في الجزيرة يخص المسابقات المائية، فيأتي المستضاف إلى الجزيرة بطائرة هليكوبتر ويتم استقباله هناك.

وتجري أحداث المقلب على فقرتين، الفقرة الأولى يقوم الضيف فيها بأداء الإعلان أمام فيل ضخم ويقوم برش الماء عليه، وفي الفقرة الثانية يقوم بالجزء الثاني من الإعلان فوق منصة، ولكن في وسط التصوير تنزل المنصة ويسقط الضيف في الماء ويقع في الشلال في مشهد مرعب، وأثناء كل هذا يكون رامز جلال جالس بجانب الضيف ولكن متخفي في صورة رجال انقاذ، يتم انقاذه بعد ذلك في أرض صغيرة في الجزيرة ويفاجيء وحينها يكون رامز جلال قد هرب ليتنكر بزي غوريلا، ثم يهجم رامز عليهم متنكرًا بالغوريلا ويرعب الضيف ثم يقوم بالنهاية بإطلاق صفارته معلنًا انتهاء المقلب.