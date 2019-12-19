خاص الفن- ملك جمال لبنان رامي عطالله بطل فيديو كليب عالمي

ميرنا وليد - بيروت - شارك ملك جمال لبنان 2018 رامي عطالله في تصوير فيديو كليب أغنية النجم العالمي Kendre الذي من المتوقع أن يطلقها في الأيام المقبلة في مدينة لوس أنجلوس الأميركية تحت إدارة المخرجة العالمية Candice.
ويؤدي رامي عطالله دور الجار الوفي والصديق للنجم العالمي Kendre وتدور أحداث الكليب في إطار من الإيجابية والرقص والموسيقى.
ويعد هذا الكليب الثاني لملك جمال لبنان رامي عطالله الذي يشارك فيه في لوس أنجلس بعدما أدى دور المحامي في فيديو كليب أغنية "I just can't" لمغنية الراب العالمية Loomis.
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