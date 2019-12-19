ميرنا وليد - بيروت - ​عريب حمدان​ فنانة أردنية تعيش في ​الإمارات​، ولدت في 30 كانون الأول/ ديسمبر عام 1980. تميّزت بالغناء ​الخليج​ي وحققت نجاحاً باهراً بعد أن غنّت للعديد من الشعراء الشيوخ والشاعرات، ومنهم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و​الشاعرة غياهيب​، كما شاركت في العديد من المهرجانات الخليجية، وبعدها أصبحت نجمة للمهرجانات وعرفت الإنتشار في الخليج.

بداية مسيرتها

عريب حمدانمن الجنسية الأردنية، وقد تعرّضت للتنمر حين كانت صغيرة بسبب هذا الموضوع، كونها لم تكن تعيش في بلدها، وترجع أصولها لمدينة جنين الفلسطينيّة.

بدأت مشوارها الفني عن طريق الأغنية الشعبية الإماراتية قبل سنوات طويلة، وتعاونت في بداياتها مع الملحن الإماراتي علي كانو، وأصدرت ألبومها الأول في العام 2011 الذي تنوع بين الانواع الموسيقية، بعدها طرحت العديد من الأغنيات المنفردة التي جمعتها ممجموعة من كتاب الأغنية وملحنيها المتميزين، من بينهم أشعار للشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم، جموح، ​علي الخوار​، تركي الشريف وأنور المشيري ومع الملحنين ​فايز السعيد​، وليد الشامي ونزار عبدالله.

أحبت مسيحياً ولكن

عريب حمدانفنانة مسملة ومؤمنة، إلا أنها فجرت مفاجأة كبيرة جداً بعد أن أعلنت عبر مقابلة أنها أحبت رجلاً من الديانة المسيحية، ولكن هذه العلاقة لم تستمر خصوصاً بعد أن توفي والدها، ومرت بظروف صعبة وقتها.

عريب حمدان تكشف عن عمرها ووزنها

كشفتعريب حمدانأنها اليوم تبلغ من العمر 40 عاماً، وأنها في السابق كانت سمينة بالنسبة إلى طولها وكان وزنها وقتها 75 كيلوغراماً، إلا أنها نحفت حوالى 30 كيلوغراماً ليصبح وزنها اليوم 45 كيلوغراماً، وقد نفت أن تكون قد خضعت لعملية "تكميم" لتخسر كل هذا الوزن. ونظراً لنحافتها المفرطة صدمت الجمهور في العديد من اطلالاتها وخاف عليها محبوها.

Advertisements

ميس و​دانا حمدان​ و​مي سليم​ بنات عمها لكن لم تلتق بهن يوماً

الشقيقات ​ميس حمدان​ ودانا حمدان ومي سليم، هن قريباتعريب حمدان، وبالتحديد هن بنات عمها، لكن لا علاقة فعلية تجمعهن إذ أن هناك خلافاً بين والدي الفنانات قد منعهن من تكوين علاقة قرابة فعلية أو صداقة، وتقول عريب حمدان إنها لم تلتق بميس منذ أن كانتا صغيرتين، وهي لا تعرفها في الحقيقة بل عبر الفن ووسائل الإعلام.

هل تزوجت محمد صالح؟

عملتعريب حمدانمع الموزع الفني العراقي محمد صالح، ونمت علاقة صداقة بينهما وذلك جعل الناس تعتقد أن هناك بينهما قصة حب، وأنهما تزوجا بالسر ولكن اتضح أن ذلك كان غير صحيح، ولم يكن هناك أية علاقة حب بين الفنانين بل الموضوع مجرد صداقة ومعزة.

بداياتها كانت بالحجاب لكن...

ليست أول ولا آخر فنانة تخلع الحجاب، وهذا الموضوع حصل قبل فترة طويلة، فلقد كانت عريب حمدان من الملتزمات دينياً قبل 20 عاماً، وكان الوسط الخليجي وقتها يتوافق مع إرتدائها للحجاب، إلا أنها بعد فترة قررت خلع الحجاب والعباءة، وتقول عريب حمدان إنها لا ترتدي الحجاب والعباءة في شهر رمضان فقط، لأن الدين ليس فقط لفترة معينة من السنة.

وقد تعرضت للعديد من الإنتقادات، بعد أن خلعت الحجاب مثل أية فنانة قامت بهذه الخطوة وإتهمها كثر بالكفر، لكنها تقول إن السبب الأساسي لخلعها الحجاب هو لأنها لم تعد مقتنعة بفكرة إرتدائه، ولا حتى إرتداء العباءة التي كانت تلازمها كل الأوقات.

تصريح عريب حمدان هذا أثار الجدل مجدداً، خصوصاً بعدما وصفت موضوع خلع الحجاب بـ"القديم"، فإعتبر البعض أن الأمور الدينية لا يمكن أن تكون قديمة أو جديدة.