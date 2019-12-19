ميرنا وليد - بيروت - نجمة آراب غوت تالنت المسيحية تتلو آية الكرسي ويدا محمد رمضان ملتخطان بالدماء موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وائل كفوري أفضل فنان لبناني لعام 2019 بحسب استفتاء موقع الخليج 365 https://www.elfann.com/news/show/1258648/ استفتاء الفن :اختاروا أفضل من غنّت الميلاد https://www.elfann.com/news/show/1258652/ محمد رمضان يلطّخ يديه بالدماء..فما الأمر؟ https://www.elfann.com/news/show/1258694/ أصالة برسالة مؤثرة لأخيها https://www.elfann.com/news/show/1258690/ خاص الفن-لهذا السبب ابتعدت دينا الشربيني عن مخرج زي الشمس https://www.elfann.com/news/show/1258645/ شوق الهادي تتعرض للسخرية بسبب طلاقها https://www.elfann.com/news/show/1258646/ فنانة أميركية تتلو آية "الكرسي" بطريقة مميزة https://www.elfann.com/news/show/1258713/ Copyright : ElFann.com المزيد المزيد

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