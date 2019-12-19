جاد شويري أجاد التعبير في "مش أي كلام" على طريقته

ميرنا وليد - بيروت - نجح الفنان ​جاد شويري​ بإطلاق فكرة ذكية ومبتكرة من خلال أغنية "​مش أي كلام​" التي أصدرها منذ أسابيع على قناته الرسمية على يوتيوب، وخصصها للثورة التي يدعمها بقوة، وصورها على طريقة الفيديو كليب.

وتعد الأغنية من وحي الأحداث التي يعيشها اللبنانيون، وكشف جاد ان هذه الاغنية كان سيصدرها منذ أشهر وقد غير بعضاً من مضمونها من حيث الكلمات كي تتناسب مع جو الثورة، وأراد جاد أن يكون إيجابياً إلى حد كبير بطرح الموضوع.

ويقول مطلع الأغنية :"مش أي كلام، بخلي قلبي يولع نار، بيناتنا غرام، وبعدنا بأول المشوار إنت بتعرفني، بالمرة والحلوة ترافقنا، صدقني البعد، مش هو يلي حيفرقنا محتار، وعم فكر صرلي مدة شبابي عم يهرب وسنيني عم بتعدي مع إنو صعبي اغفى وإنت منك حدي، لازم فل، تركني امشي بهدى هالبيت صار كتير زغير عليي حيطانو عم بتزم وبوابو عم بتضيق حوالي ورغم حنيتك لمالا حدود عليي لازم فل..".

فعلاً إنها فكرة ذكية وليست بجديدة على جاد الذي يبتكر ويتطور يوماً بعد يوم.