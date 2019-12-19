كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نادية الجندي ونبيلة عبيد في أول تعاون بينهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد النجمتان نادية الجندي، ونبيلة عبيد، لخوض السباق الرمضاني 2020 سويًا في أول تعاون بينهما بعمل درامي يحمل الhسم المبدئي "نساء من ذهب".

نساء من ذهب مأخوذ من فورمات وهو الأمريكي الكوميدي التي أنتجته شركة ديزني الشهيرة، من تأليف مين جمال وورشته التي تقوم بتمصيره ومن إخراج وائل إحسان.

ولم يتحدد حتى الآن موعد بدء تصوير مسلسل نساء من ذهب، إلا أن التحضيرات تجري على قدم وساق وتم معاينة عدد من أماكن التصوير في لبنان والذي سيتم تصوير معظم أحداثه خارج مصر.

وانتهت الجهة المنتجة للعمل وهي شركة صادق الصباح من الإنتهاء من التعاقد مع معظم الفنانين المشاركين في مسلسل نساء من ذهب وسيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

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وجاءت فكرة إجتماع نجمة الجماهير نادية الجندي، ونجمة مصر الأولى نبيلة عبيد في عمل واحد من خلال القناة العربية التي تعاقدت على عرض المسلسل.

وبعد غياب أربع أعوام تعود نجمة الجماهير نادية الجندي، بهذا العمل وكانت آخر أعمالها مسلسل أسرار والذي تم عرضه خارج شهر رمضان وهو من إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

أما نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، تعود بعد غياب ستة أعوام من آخر أعمالها مسلسل كيد النسا 2 مع الفنانة فيفي عبده وهو من إخراج أحمد البدري، بالإضافة إلى ظهورها في حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" للفنانة دنيا سمير غانم.