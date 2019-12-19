بلقيس تفاجئ الجميع بأكسسوار شعرها الغريب… شاهدوها

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 12:57 صباحاً - استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو نشرته الفنانة اليمينة بلقيس مؤخراً ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تتوجه إلى المسرح في كواليس الحفل الذي أحيته في البحرين. وأثارت الانتباه بالأكسسوار الذي أضافته إلى ظفيرة شعرها حيث التف حولها تماماً وتميز ببريقه.



وتعليقاً على المقطع الذي حقق أكثر من مليون و162 ألف مشاهدة، كتبت: “كواليس ما قبل صعود المسرح في حلبة الفورمولا في البحرين”.



وركزت على هذا التفصيل الكثير من التعليقات واعتبر بعض المتابعين أنها تظهر بإطلالة ملكية وشبهها آخرون بالفنانة الإماراتية أحلام فيما رأى الكثيرون أن تسريحتها مميزة جداً وشكلت علامة فارقة في هذا اللوك اللافت.

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