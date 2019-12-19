تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد منير ليلة رأس السنة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمد منير، لإحياء حفل ضخم ليلة رأس السنة، بفندق تريومف بمنطقة القطامية يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر الجاري.

والحفل سيكون من تنظيم شركة “مونو ميديا”، وذلك ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية عام 2020.

وتم الإعلان عن أسعار تذاكر حفل محمد منير، حيث تتراوح أسعار التذاكر بين 2000، و3000، و4000 جنيهًا.

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ومن المقرر أن يشهد الحفل ففقرات متنوعة ومختلفة من بينها، غناء الفنان مصطفى شوقي صاحب أغنية “ملطشة القلوب” التي حققت نجاح كببر خلال عام 2019، كما تنضم للحفل المطربة مي كساب، بالإضافة لحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

وكان الفنان المصري محمد منير قد كشف خلال حفله الأخير في نادي هليوبوليس الشروق، والذي حضره حشد هائل من جمهوره، سر ظهوره خلال حفلاته الأخيرة جالسا على كرسي.

منير، قال خلال الحفل: “لإن إحنا أسرة واحدة عايزة أقولكم على ظرف عندي أنا حصلي حاجة بتحصل لأي لاعب كرة، حصلي مشكلة في مفصل الحوض، سيبوني أدلع عليكم شوية، أنا ممكن أغيب سنة من غير حفلات بس هو شهر واحد بس وسأعود إليكم أفضل من لاعبي الكرة هذه الأيام”.