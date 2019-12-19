فن ومشاهير

حمادة هلال يحتفل بدرع يوتيوب: فى وقت قصير رغم قلة الأعمال

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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حمادة هلال يحتفل بدرع يوتيوب: فى وقت قصير رغم قلة الأعمال

الخميس 19 ديسمبر 2019

توجه المطرب حمادة هلال، بالشكر إلى جمهوره، بعد حصوله على درع يوتيوب لتخطيه مليون مشترك، مشيرا إلى أنه قد حصل عليه فى وقت قصيررغم قلة الأعمال.

 

المطرب حمادة هلال، نشر صورته بجوار درع يوتيوب، وعلق قائلاً: "كل الشكر والتقدير لجمهورى الحبيب على الثقة وتخطي المليون مشترك على اليوتيوب في وقت قصير رغم قلة الاعمال في القناة وان شاء الله اكون دايما عند حسن ثقتكم بيا واسعدكم ".

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وكانت أخر حفلات النجم حماده هلال داخل جامعة المنصورة وسط حضور الآلاف من الطلاب، وذلك داخل الملعب الخاص بالجامعة الذي أقيم فيه المسرح.

 

يذكر أن حمادة هلال شارك فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ابن أصول" هو من إنتاج شركة سينرجى والتى يشارك فى بطولة سوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان. 

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