شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تصوّر أول مشاهدها فى "يوم 13" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة جومانا مراد للسينما بعد غياب 7 سنوات بفيلمها «يوم 13» وتقدم من خلاله للمرة الأولى فيلم رعب .

وبدأت جومانا مراد، أمس الثلاثاء، تصوير أول مشاهدها بفيلم «يوم 13»، إلى جانب أحمد داوود، ودينا الشربينى، ونسرين أمين، وذلك داخل ستديو مكة، بمدينة السادس من أكتوبر.

يذكر أن فيلم «يوم 13»، ينتمى لنوعية أفلام الرعب بشكل محترف، وهو العمل السينمائى الأول من نوعه الذى يتم تصويره حاليًا بتقنية 3d.. حيث يعتبر بداية لاستخدام أحدث التقنيات فى الصورة والصوت.

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وقدمت جومانا مراد آخر أعمالها فى السينما، فيلم "الحفلة" عام 2013 مع أحمد عز ومحمد رجب وروبى ومحمد ممدوح ومها أبو عوف وتامر هجرس واخراج أحمد علاء الديب، كما كان آخر أعمالها فى الدراما خلال نفس العام عندما شاركت فى مسلسل "فرعون" مع خالد صالح وأحمد صفوت ودينا وطارق عبد العزيز ورحاب الجمل اخراج محمد على.

فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داوود، وجومانا مراد، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، ومحمد شاهين، تأليف وإخراج وائل عبد الله.