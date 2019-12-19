شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مريام فارس تصف المستشار تركى آل الشيخ بـ"عراب الفن" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يشار إلى مريم فارس أحيت مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر حفلا غنائياً كبيراً فى موسم الرياض بالسعودية، وشارك فى الحفل المطرب المغربى سعد لمجرد،بالإضافة إلى فرقة ميامى، والتى وصفها المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على "تيوتر" بحفلة "نار".
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