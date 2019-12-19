شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مريام فارس تصف المستشار تركى آل الشيخ بـ"عراب الفن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب حفلتها منذ قليل خلال فاعليات موسم الرياض بمسرح البوليفار، وجهت المطربة اللبنانية مريام فارس الشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ، حيث وصفته بـ عراب الفن فى الوطن العربى، وقالت خلال إحدى اللقاءات التليفزويونية : أوجه الشكر والتقدير للمستشار تركى آل الشيخ لانى أعتبره "عراب الفن"، وبتمنى له كل الصحة والشفاء ويظل يمتعنا بكل أفكاره الممتعة التى تخدم جميع الوطن العربى . Advertisements يشار إلى مريم فارس أحيت مساء اليوم الأربعاء 18 ديسمبر حفلا غنائياً كبيراً فى موسم الرياض بالسعودية، وشارك فى الحفل المطرب المغربى سعد لمجرد،بالإضافة إلى فرقة ميامى، والتى وصفها المستشار تركى آل الشيخ عبر حسابه الشخصى على "تيوتر" بحفلة "نار".

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