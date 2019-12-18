شاهد.. توقعات ماغي فرح لـ 2020: “سنة مصيرية وتاريخية”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - أطلقت الإعلامية اللبنانية ماغي فرح توقعاتها للعام الجديد 2020 عبر فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عنونته سنة 2020، بأنها باختصار “سنة مصيرية ستطبع العصر كله والسنوات الـ25 القادمة”.

وكشفت ماغي فرح أن السبب يعود لحدث فلكي استثنائي جمع ثلاثة كواكب “بطيئة” وأساسية في برج واحد هو برج الجدي وقالت ان “الحدث الكبير الذي سيحدث هذا العام يمكن ما يصير مرتين ونحنا عايشين وفينا نمرق حياة كاملة دون ما نشوف هذا الحدث الاستثنائي”.

واضافت ماغي فرح: “انها سنة تاريخية يا اعزائي” كما تحدثت عن انهيار بعض الحكومات بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات مشيرةً إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر “خطراً” من السنة الحالية وستكون أكثر عنفاً.