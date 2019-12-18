زينة عاشور بجلسة تصوير بعدسة مصور عمرو دياب

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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - نشرت زينة عاشور صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير نفذتها بعدسة المصور كريم نور، الذي يتولى تصوير الفنان عمرو دياب.
الصور تم نشرها عبر حساب زينة عاشور على Instagram ، والتي تظهر فيها وهي ترتدي قفطان، ووجهت الشكر للمصور كريم نور، الذي التقط الصورة، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى متعلقة بها.
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