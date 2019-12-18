تامر حسني يصدم الجميع بالظهور بملابس النوم وإطلالة غريبة

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 ديسمبر 2019 11:59 مساءً - أحدث الفنان المصري تامر حسني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالة غريبة له لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.



وظهر فيها أثناء مشاركته في الاحتفال ببدء تصوير فيلمه الجديد “مش أنا” إلى جانب زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل وعدد من الفنانين ومنهم سوسن بدر وماجد الكدواني وحلا شيحا.

وأكثر ما أثار الانتباه ارتداؤه ملابس النوم ووضعه النظارات الطبية واعتماده الذقن الطويل وتسريحة شعر لم يألفها متابعوه.

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وأشعلت هذه الإطلالة الحسابات التي استعادت الصور وركزت الكثيرمن التعليقات على طرافة الفنان وعفويته فيما أبدى بعض الناشطين عدم إعجابهم باللوك معتبرين أنه غير أنيق على الإطلاق.

ويشار إلى أن تامر واجه في وقت سابق موقفاً محرجاً بعدما أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية أنه لم يحصل على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر كما أشار قبل ذلك.

وذكرت في بيان أنه حصل على جائزة لتحقيقه أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات وهو 12086 مشاركة، متخطياً بذلك الرقم القياسي السابق وهو 4900 مشاركة.